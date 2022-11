As várias estruturas sindicais associadas aos professores e educadores escolheram o dia de hoje para fazer coincidir a greve nacional com a intervenção do ministro da Educação, João Costa, na Assembleia da República, em defesa da proposta orçamental para o setor no próximo ano.

No distrito do Porto, o impacto está a ser sentido ao nível do pré-escolar e primeiro ciclo com várias escolas fechadas e outras abertas mas com apenas um professor a dar aulas. Quanto aos 2.º e 3.º ciclos e Secundário, ainda esta a ser feito o apuramento do impacto da greve.