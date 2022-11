Aeroporto de Lisboa teve mais voos noturnos do que o permitido no final de outubro

Em causa está uma mudança do sistema de gestão de tráfego aéreo. Os voos vão poder operar em dois períodos: da meia-noite às 02:00 e das 05:00 às 06:00. Continua, no entanto, a haver limites ao número de voos semanais.

A medida de exceção do Governo está em vigor até ao final do mês.

Na semana passada, houve mais voos noturnos do que os que estavam permitidos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A medida entrou em vigor apesar dos protestos de associações ambientalistas, como a Zero, que considera "ilegítimo" que em nome da atualização de um sistema de controlo de tráfego aéreo "os cidadãos de Lisboa e Loures sejam chamados a ser sacrificados com níveis de ruído noturno intoleráveis".

Em julho, a associação ambientalista Zero denunciou que os níveis de ruído no aeroporto de Lisboa ultrapassam os limites legais e alertou que o regime de restrição de voos noturnos também não é cumprido, citando medições feitas na semana iniciada a 11 de julho e que apontavam para um total de 140 movimentos entre as 00:00 e as 06:00.