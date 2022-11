Revisão constitucional e vistos gold? Nem uma palavra do Presidente

O Presidente da República não se pronunciou sobre a revisão constitucional apresentada pelo Chega ou sobre o possível fim do regime dos vistos gold. À chegada à Web Summit, Marcelo Rebelo de Sousa reforçou apenas que é importante rever a lei dos metadados e a lei da emergência sanitária.

Questionado sobre a revisão constitucional entregue no Parlamento pelo partido Chega, e que o PSD vai debater na próxima reunião do Conselho Nacional, o Presidente esclareceu que não se pode pronunciar e não poderá vetar, caso chegue às mãos do chefe de Estado.

Relativamente ao possível fim dos vistos gold em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa também não se pronunciou, sublinhando que “o Parlamento vai ter de votar” e só depois será apreciada pelo Presidente.