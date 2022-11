O Governo prevês a criação de vistos para nómadas digitais e com um um benefício extra a quem escolher instalar-se no interior do país. Ana Gomes considera que é uma medida que cria desigualdades.

“Os nómadas digitais já só pagam 20% de imposto, eu pago 44%, há quem pague 48%”, sublinhou na SIC Notícias.