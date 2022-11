Governo disponível para melhorar programa de vistos para nómadas digitais

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, revela que o programa de vistos para os nómadas digitais deverá dar um benefício extra aos que optem por ficar no interior do país. A responsável mostra abertura para analisar e melhorar a medida.

"Estamos ainda a avaliar a receção deste novo visto, que é muito recente, foi introduzido há meia dúzia de dias", afirma.

Declarações de Rita Marques, esta sexta-feira, à SIC, na Web Summit.

Governo prepara programa com escolas de turismo para orientar nómadas digitais

O Governo está a preparar um programa com as escolas de turismo do país para acolher e orientar nómadas digitais no território, anunciou a secretária de Estado do Turismo."

Estamos a preparar um programa nas nossas escolas de turismo -- e temos 12 espalhadas por Portugal -- e, basicamente, a ideia é ajudar a decisão destes nómadas digitais, informando sobre as potencialidades do país, qual será a melhor localização para se poderem instalar", explicou secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, na edição deste ano da Web Summit.