Paciente com pulseira amarela esperou mais de 24 horas no hospital Santa Maria

As urgências em Lisboa estão a ficar sobrelotadas. O hospital de Santa Maria é o que regista maior afluência, uma vez que está a receber doentes de outros hospitais.

A chamada para o 112 foi feita na segunda-feira à noite, mas só perto de 20 horas depois é que estaria a voltar para casa. Os utentes com pulseira amarela – que, segundo as regras indicam que a espera deve ser de 60 minutos – chegaram a esperar mais de 24 horas para serem atendidos.

As longas horas de espera por um médico atingiram a maioria dos doentes que procuram ajuda na urgência do hospital Santa Maria. Por ser hospital de referência, o Santa Maria recebe sempre doentes de todos os outros hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os médicos, que passaram a noite a trabalhar e se preparam para mais 12 horas de urgências, avançam que esta procura é habitual nesta altura do ano. Com o cair da noite, a afluência na urgência de adultos diminuiu, ao contrário do que aconteceu na pediatria que, nos últimos dias, tem tido uma procura muito acima do normal.

Segunda-feira, os médicos atenderam 200 crianças, a grande maioria com as infeções respiratórias habituais de inverno que quase desapareceram nos últimos dois anos, devido ao uso da máscara.