Luís Montenegro, presidente do PSD, garante agir "de forma adequada ao que for apurado", no âmbito das buscas da Polícia Judiciária a Rodrigo Gonçalves, vogal da comissão política nacional do PSD, por suspeitas de corrupção.

Em direto de Ponte de Lima, garante que vai aguardar "com serenidade" as buscas e que agirá "em conformidade" e "de forma adequada" à informação que for apurada.

"É muito difícil para mim estar a antecipar o que quer que seja (...). Seria injusto estar a fazer um juízo predefinido sem conhecimento", afirma.

No entanto, o presidente do PSD considera que o crime em causa é "grave".

O líder dos sociais-democratas falava aos jornalistas em Ponte de Lima. Luís Montenegro está, esta semana, de visita ao distrito de Viana do Castelo, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal".

Buscas da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está esta terça-feira a realizar buscas a Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e a Rodrigo Gonçalves, vogal da comissão política nacional do PSD, por suspeitas do crime de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, participação económica em negócio e prevaricação.

Rodrigo Gonçalves está a ser investigado por ter alegadamente angariado negócios com esquemas ilícitos para as autarquias de Oeiras e Odivelas.

Em comunicado, a PJ confirma que foram realizadas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, designadamente, em duas Câmaras Municipais, uma Junta de Freguesia, em 13 empresas e em nove residências, todas situadas na Área Metropolitana de Lisboa.

As duas autarquias em questão são de Oeiras e Odivelas e as buscas agora realizadas visam a recolha de elementos relacionados com contratação de prestação de serviços, contratação de recursos humanos e adjudicações suspeitas.