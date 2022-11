Ex-governador do Banco de Portugal “não se retratou nem pediu desculpas”, revela António Costa

António Costa revelou esta quinta-feira ter falado com o ex-governador do Banco de Portugal, depois de este ter acusado o primeiro-ministro de o tentar demover da intenção de afastar Isabel dos Santos do Banco BIC.

O primeiro-ministro revelou que Carlos Costa “não se retratou nem pediu desculpas” e que, por isso, e por ter proferido declarações “ofensivas”, decidiu avançar para procedimentos legais.

“Foram proferidas declarações que são ofensivas do meu bom nome, da minha honra e consideração. Contactei o Dr. Carlos Costa, que não se retratou nem pediu desculpas e, portanto, o meu advogado adotará os procedimentos legais adequados”, afirmou.

Num livro que irá lançar na próxima semana, o antigo governador do Banco de Portugal acusa António Costa de lhe ter dirigido a seguinte frase: “não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal”.

À SIC, António Costa negou a declaração.