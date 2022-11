As urgências dos hospitais continuam sobrelotadas em todo o país. O Santa Maria, em Lisboa, tem recebido quase 700 doentes por dia. Esta situação fez disparar o tempo de espera e houve quem tenha estado nas filas mais de um dia para ser visto por um médico.

Mais a Norte, a situação é semelhante, no início desta semana, o São João, no Porto, atendeu mais de mil doentes o segundo número mais alto do ano. A maioria dos casos apresentava um quadro clínico de vírus respiratório, metade era não urgente.



As autoridades de saúde recomendam à população que, em caso de doença súbita, contacte primeiro, a linha SNS 24 (808 24 24 24), reservando as situações agudas, graves, urgentes e emergentes para atendimento no hospital.



Doentes não urgentes representam 30 a 40% do total de admissões nas urgências do CHULC



Num balanço da afluência às urgências do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), verifica-se que tem estado a aumentar progressivamente, "com picos ocasionais à segunda-feira", aproximando-se do que era a afluência às urgências no período antes da pandemia.

O número mais elevado foi registado na última segunda-feira, com 901 casos, e no dia 31 de outubro (também segunda-feira), com 805, segundo dados divulgados à Lusa pelo CHULC, que engloba os hospitais São José, D. Estefânia, Capuchos, Curry Cabral, Santa Marta e Maternidade Alfredo da Costa.