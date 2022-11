Urgências sobrelotadas: utentes queixam-se do tempo de espera e médicos deixam aviso

As urgências dos principais hospitais do país estão esgotadas, porque a procura disparou devido às doenças respiratórias. O Hospital de São João, no Porto, e o Hospital Santa Maria, em Lisboa, estão próximos de valores recorde para este ano.

Em média, estão a ser atendidas todos os dias quase 700 pessoas no Hospital de Santa Maria.

Os vírus respiratórios estão a “entupir” os serviços, com mais 100 utentes atendidos por dia do que há duas semanas.

Esta quarta-feira a situação normalizou no Santa Maria, mas esteve muito complicada nos últimos dias. Houve quem esperasse mais de 24 horas com pulseira amarela.

Também no Porto as idas às urgências aumentaram. No São João foram atendidas 1.011 pessoas, na segunda-feira, o segundo número mais alto deste ano. Em média estão a ser admitidas 800 pessoas todos os dias, mas 40% dos casos são não urgentes.

A afluência às urgências pediátricas também aumentou esta semana, sendo que na segunda-feira, foram atendidas 200 crianças no Santa Maria.