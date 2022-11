Hospital Santa Maria com situação a normalizar após urgências sobrelotadas

No início desta semana, o hospital Santa Maria, o maior do país, tem estado com as urgências sobrelotadas devido aos casos de vírus respiratórios. Porém, a situação começou a normalizar na terça-feira à noite, como relata a jornalista da SIC, Amanda Martins.

A urgência central foi das mais afetadas e também o serviço de pediatria. Por dia foram registados entre 650 e 700 casos de urgência, na última semana.

Na segunda-feira, no serviço de pediatria foram atendidas 200 crianças, com muitos casos de infeções respiratórias.

O hospital Santa Maria reconhece que tem recebido muitos doentes com doenças de base, a quem são feitos múltiplos exames, que acabam por receber a pulseira amarela. Existiram casos de pessoas nesta situação que esperaram 24 horas para serem atendidas nas urgências.

Para além disso, como se trata de uma hospital de referência, tem recebido doentes de outros hospital, que faz aumentar a pressão.