Expansão do metro de Lisboa: há queixas sobre o barulho e risco ambiental

Três associações apresentaram uma providência cautelar contra o projeto de expansão da linha vermelha do metro de Lisboa. Consideram que há risco ambiental e que não responde às necessidades da população. A extensão da linha verde, que já está a decorrer, está a provocar muitas queixas por causa do barulho noturno.

As obras para a construção da linha circular do metro de Lisboa arrancaram há quase um ano. O objetivo é ligar o Cais do Sodré ao Rato e criar estações nas freguesias de Santos e da Estrela, onde os moradores se queixam do barulho noturno. Os trabalhos durante a noite estão autorizados pela Câmara, que emitiu uma licença especial.

A expansão da linha circular deverá ficar concluída daqui a dois anos, mas o Metropolitano de Lisboa espera que os trabalhos mais ruidosos fiquem concluídos ainda este ano.

Associações querem suspender declaração de impacto ambiental

O plano de expansão da linha vermelha também está a gerar algumas críticas. Três associações apresentaram uma providência cautelar contra o projeto. Consideram que há risco para o ambiente, para a população e para o património da cidade. Por isso, querem suspender a declaração de impacto ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente há três meses.

O projeto de expansão da linha vermelha, entre São Sebastião e Alcântara, prevê a construção de quatro novas estações de metro: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.

O prolongamento da linha vermelha está previsto no Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026. Tem um investimento europeu de 304 milhões de euros.