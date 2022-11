Fernando Medina e outros ministros investigados pelo Ministério Público

Fernando Medina está a ser investigado por uma equipa especial da Polícia Judiciária. O ministro das Finanças é suspeito de ter beneficiado o ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em contratos de serviços jurídicos, enquanto ainda era presidente da Câmara de Lisboa.

O caso foi noticiado pelo Correio da Manhã, que avança esta sexta-feira que a equipa de investigação terá sido criada no final do mês passado a pedido do Ministério Público.

Também o atual ministro do Ambiente e a ex-ministra da Cultura estão a ser investigados, visto que na altura eram vereadores da Câmara de Lisboa.

Em causa estarão contratos assinados entre 2014 e 2018 pela sociedade de advogados Linklaters, fundada em Portugal por Pedro Siza Vieira e a autarquia de Lisboa.