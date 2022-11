Costa felicita novo secretário-geral do PCP e espera "diálogo construtivo"

"Felicito o novo secretário-geral do PCP. Desejo a Paulo Raimundo felicidades nas suas novas funções. Espero que, na pluralidade das nossas diferenças, seja possível um diálogo construtivo e uma ação comum na defesa do interesse nacional e do progresso do povo português", escreveu António Costa na rede social Twitter.

O novo secretário-geral do PCP foi eleito no sábado à noite por unanimidade, mas não participou na votação, de acordo com a informação transmitida aos jornalistas por Margarida Botelho, do Secretariado do Comité Central do PCP.

Paulo Raimundo assumiu a liderança do partido na sequência da renúncia de Jerónimo de Sousa, que abandonou o cargo a meio do último mandato por razões de saúde.

O sucessor de Jerónimo de Sousa foi anunciado há uma semana, na mesma altura em que o partido comunicou a renúncia do então secretário-geral, mas a votação só se realizou uma semana depois, em reunião do Comité Central que demorou pouco mais de uma hora.