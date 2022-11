18 anos à frente do PCP e uma despedida de 40 minutos: o último discurso de Jerónimo

Jerónimo de Sousa e Paulo Raimundo chegaram juntos este sábado de manhã ao pavilhão do Alto do Moinho, Seixal, onde foram recebidos com fortes aplausos dos militantes presentes na Conferência Nacional .

Num discurso de 40 minutos, Jerónimo de Sousa, reconheceu que o partido tem dificuldades e insuficiências que "importa superar" e apelou à resistência dos comunistas contra a "brutal ofensiva" em curso.

"Sabemos dos impactos negativos nos planos eleitorais, de expressão institucional, das nossas dificuldades, das nossas insuficiências e atrasos que estão identificados e importa superar", disse.

Ao longo dos últimos anos, continuou Jerónimo de Sousa, o PCP foi alvo de "campanhas de deturpação das suas posições, das calúnias e das tentativas de chantagem", assim como de tentativas de "condicionamento e silenciamento", em resultado da "sua corajosa intervenção".

Jerónimo de Sousa reconhece que o "caminho é duro" e aponta o dedo à "classe dominante, os senhores do mando no país", que perenta esta "ofensiva" queria que o PCP tivesse "abdicado de princípios e objetivos, se submetesse à sua agenda" e 'fechasse os olhos' às "opções de classe do PS, os projetos das forças reacionárias, a natureza da NATO, a guerra e as sanções".

O secretário-geral cessante descansou os militantes que receavam uma mudança de rumo do PCP e falou para a "classe dominante": “Enganaram-se e vão continuar enganados!”.

"Governação mostra um PS cada vez mais inclinado para a direita"

Jerónimo de Sousa acusou a governação de maioria absoluta de mostrar "um PS cada vez mais inclinado para a direita" e considerou que os socialistas, PSD, CDS e IL e Chega encenam e empolam divergências.

"Hoje está muito claro qual é o sentido da governação do PS maioritário e quão verdadeira era a palavra do PCP quando afirmava que o PS não queria resolver os problemas nacionais, mas tão só romper com a política de defesa, reposição e conquista de direitos e criar condições para retomar na plenitude a política de direita que sempre teve como sua", acusou Jerónimo de Sousa, na abertura dos trabalhos da Conferência Nacional do PCP, em Corroios, concelho do Seixal.

Para Jerónimo de Sousa, a governação socialista "mostra um PS cada vez mais inclinado para a direita", ao fazer opções de política económica e orçamental que conduzirão ao "perigo de uma nova fase de definhamento económico e e degradação social".

"As recentes alterações do quadro político", continuou o líder cessante do PCP, vão "replicar, senão aprofundar a evolução negativa do país que décadas de política de direita impuseram".

E a maioria absoluta que António Costa alcançou nas eleições legislativas de janeiro só foi alcançada com uma "operação de chantagem e mistificação".

Segundo o secretário-geral comunista, a alteração no quadro político decorrente das eleições traduziu uma "ampla promoção" das forças reacionárias num quadro em que PS e os partidos de direita "empolam e encenam" uma oposição entre si quando na verdade tem uma "ação convergente" em aspetos essenciais.

Jerónimo de Sousa mostrou-se preocupado com "a nova situação da expressão institucional e ampla promoção das forças e projetos reacionários, designadamente PSD, CDS, IL e Chega, com agendas de natureza retrógrada, demagógica, neoliberal ou fascizante".

O dirigente comunista alertou para uma "intensificação da campanha antidemocrática, de forte pendor anticomunista, que tende a recrudescer", na qual "sobressai a ação revanchista do grande capital, que julga ter chegado o momento de subir o nível de confrontação de classe e levar mais longe o ajuste de contas com os valores e as conquistas de Abril".

"Evidente nos mais recentes desenvolvimentos é o explícito e crescente confronto com a Constituição da República por parte das forças reacionárias, com o objetivo da sua revisão e subversão, a par da promoção de alterações de sentido antidemocrático às leis eleitorais e à legislação laboral. O início do processo de revisão constitucional agora avançado e a olhar para a experiência passada de concertação entre o PS e o conjunto das forças reacionárias, inimigas da Constituição de Abril, não nos pode deixar descansados", avisou.

Jerónimo deixa avisos sobre processo de revisão constitucional

Mais à frente no seu discurso, Jerónimo voltou a deixar avisos sobre processo de revisão constitucional que deverá iniciar-se após a votação do Orçamento do Estado para 2023.

No futuro, Jerónimo de Sousa quer um PCP a "defender a Constituição da República e combater quaisquer projetos de revisão constitucional que promovam a descaracterização da Lei Fundamental ou a alteração das leis eleitorais, visando diminuir o pluralismo da representação política e eternizar a política de direita" - frase que mereceu aplausos da plateia.

Num humor já seu característico, Jerónimo de Sousa parou a sua intervenção para dizer: "Obrigado, camaradas, assim ajuda mais", soltando alguns risos na plateia.



Militantes despedem-se de Jerónimo de Sousa com ovação de cerca de sete minutos

Terminada a sua intervenção na quarta Conferência Nacional do PCP, que decorre no pavilhão do Alto do Moinho, no Seixal, distrito de Setúbal, Jerónimo de Sousa deslocou-se para junto dos seus 'camaradas' e foi fortemente aplaudido pelos delegados presentes.

Durante cerca de sete minutos, delegados novos e velhos, com várias centenas de punhos erguidos, aplaudiram Jerónimo de Sousa e ouviram-se alguns lemas clássicos dos comunistas, como "assim se vê a força do pêcê" ou "a luta continua".

Esta foi a última intervenção de Jerónimo de Sousa na qualidade de secretário-geral do PCP, depois de 18 anos à frente dos comunistas. Depois do discurso de Jerónimo de Sousa, os delegados e militantes saíram para um intervalo nos trabalhos, que terminarão no domingo.

Paulo Raimundo eleito secretário-geral do PCP

O PCP anunciou há uma semana que Jerónimo de Sousa ia deixar de ser secretário-geral do PCP por razões de saúde e que Paulo Raimundo era o nome proposto para o substituir. Paulo Raimundo, de 46 anos, vai ser eleito o quarto secretário-geral do PCP depois de uma reunião do Comité Central.