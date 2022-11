Paulo Raimundo entrou há quase 30 anos no PCP

Paulo Raimundo vai substituir Jerónimo de Sousa na liderança do PCP. Com 46 anos, é membro do partido há quase 30.

Nunca foi cabeça de lista a nenhuma eleição, nem é muito conhecido mediaticamente, mas dentro do PCP mantém um lugar de destaque.

O PCP anunciou no sábado que Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do partido, ao fim de 18 anos, e que Paulo Raimundo vai assumir o cargo de secretário-geral.

Num comunicado, o partido explicou que a "situação de saúde" de Jerónimo de Sousa e as "exigências correspondentes às responsabilidades que assume" colocaram o seu lugar à disposição.

Jerónimo de Sousa vai manter-se como membro do Comité Central do PCP, adiantaram no comunicado.