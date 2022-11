Jerónimo de Sousa vai manter-se como membro do Comité Central do PCP, adiantam no comunicado.

O PCP anunciou no sábado que Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do partido, ao fim de 18 anos, e que Paulo Raimundo vai assumir o cargo de secretário-geral.

Foram muitas as reações após o anúncio da saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP

“Mantive sempre com o secretário-geral do PCP, uma cooperação institucional e manteve sempre uma cooperação institucional com o Presidente da República, independentemente de concordância e discordâncias, como aconteceu na votação do último orçamento de Estado.”

O presidente do PSD, Luís Montenegro, elogiou a “simpatia pessoal” de Jerónimo e a sua “lealdade no combate político", declarando-se "nos antípodas do comunismo", mas respeitador dos seus "crentes".

"Estou nos antípodas do comunismo. Mas respeito democraticamente os seus 'crentes'. No caso de Jerónimo de Sousa, sempre apreciei a sua simplicidade e urbanidade. Sempre me emprestou simpatia pessoal e lealdade no combate político. Desejo-lhe felicidades pessoais e familiares", escreveu Montenegro no Twitter.