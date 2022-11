Paulo Raimundo substitui Jerónimo de Sousa no cargo de secretário-geral do PCP

O dirigente comunista Paulo Raimundo vai substituir Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP, anunciou este sábado o partido.

"Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, no prosseguimento de uma avaliação própria, refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha, mantendo-se como membro do Comité Central do PCP", anunciou o PCP, em comunicado.

No seguimento da questão colocada por Jerónimo de Sousa e "concluída a auscultação" necessária, o Comité Central comunista propôs Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP.

A proposta para novo líder vai ser votada em reunião da direção do Comité Central no dia 12 de novembro, após a conclusão dos trabalhos do primeiro dia da Conferência Nacional, que se realizará em Corroios, Seixal.

O PCP classifica Paulo Raimundo como um comunista de uma "geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no coletivo" e que está "preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares", assim como com o PCP "as suas organizações e militantes."

Jerónimo de Sousa, 75 anos, abandona a liderança do partido, após perto de 18 anos no cargo.

No comunicado, enviado pelo gabinete de imprensa comunista, a direção do PCP acrescenta que o partido "no quadro do seu funcionamento coletivo, com as responsabilidades individuais que lhe são inerentes" e "dotado das conclusões da Conferência Nacional, prosseguirá e intensificará a sua ação".