A Polícia Judiciária deverá receber 600 novos inspetores vindos do SEF, no âmbito do processo de reestruturação que está em curso.

A solução já terá luz verde do primeiro-ministro e a secretária de Estado da Administração Interna confirma que é uma opção que tem estado ser estudada.

Patrícia Gaspar reconhece que “existe um longo trabalho pela frente”, mas esperam “conseguir consolidar todo o enquadramento institucional necessário” até ao final do ano.