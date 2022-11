Dezenas de pessoas protestaram esta quarta-feira em Braga e Guimarães contra o aumento do custo de vida. Exigem ao Governo medidas adicionais, incluindo o controle das rendas, aumento do salário mínimo e descida do IVA dos bens essenciais.

O protesto foi organizado pelo “Movimento dos Mesmos de Sempre a Pagar”.

Entrevistados pela SIC, elementos do movimento dizem que os protestos não vão parar por aqui.