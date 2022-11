PSP participa às autoridades agentes expostos em investigação da SIC

A Polícia de Segurança Publica (PSP) vai participar às autoridades judiciais os indícios denunciados na Grande Reportagem, emitida esta quarta-feira na SIC.

“A PSP irá participar às autoridades judiciais competentes os indícios referidos no artigo e peça jornalística em questão”, anunciam num comunicado enviado às redações.

A autoridade policial sublinha que as atitudes denunciadas não “caracterizam o universo dos polícias da PSP” e defende que “a melhor forma de combater as condenáveis tendências e desvios racistas, xenófobos ou incitadores do ódio é atuar e responsabilizar os seus autores” e “não formular generalizações que afetem negativamente a imagem e a reputação de uma Instituição e dos seus polícias”.

Reconhece, no entanto, que foram instaurados procedimentos disciplinares por indícios “da prática de comportamentos racistas, xenófobos ou de incitamento ao ódio, no desempenho de funções ou por comentários censuráveis nas redes sociais”. Nos últimos três anos “há a registar seis condenações disciplinares e nove processos disciplinares em instrução”.

“A PSP sempre que toma conhecimento e reúne indícios concretos de práticas, atitudes, afirmações, comportamentos xenófobos, racistas ou de incitamento ao ódio, comunica-os às entidades judiciais competentes”, pode ainda ler-se.

O Ministério da Administração Interna também reagiu às denúncias feitas, anunciando que será aberto um inquérito à veracidade das notícias que referem a publicação, por agentes das forças de Segurança, de mensagens nas redes sociais com conteúdo discriminatório e que incitam ao ódio, foi esta quarta-feira divulgado.