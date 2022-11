O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu uma carta com uma bala e um pedido de 1 milhão de euros. O chefe de Estado desvalorizou a ameaça que chegou a Belém, mas a Polícia Judiciária já está a investigar.

Na carta que chegou a Belém, nos últimos dias, estava explícito que se o pagamento de 1 milhão de euros não fosse feito uma bala iria ser disparada contra a mais alta figura do Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa não estava no Palácio de Belém quando a correspondência chegou. Os serviços avisaram a Polícia Judiciária.

Ao Correio da Manhã, o Presidente da República não se mostrou preocupado.

Além do pedido milionário estava dentro da carta uma bala e um telemóvel.

O código penal diz que quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida pode ser punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.

A SIC tentou perceber se a segurança de Marcelo Rebelo de Sousa ia ser reforçada, mas a Presidência da República não deu mais esclarecimentos.