Marcelo condena atentado em Istambul e envia mensagem a Erdogan

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou esta segunda-feira o atentado que fez seis mortos em Istambul, no domingo, pelo qual enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Esta informação consta de uma nota publicada esta segunda-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

“O Presidente da República condenou o atentado ocorrido ontem, 13 de novembro, em Istambul e enviou ao Presidente Recep Tayyip Erdogan uma mensagem de condolências e solidariedade para com o povo turco e as famílias das vítimas do vil e bárbaro ataque perpetrado, desejando uma rápida recuperação dos feridos.”