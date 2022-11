Está composto e aprovado o Conselho de Gestão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em comunicado enviado pelo Ministério da Saúde às redações são revelados os cinco elementos que vão juntar-se a Fernando Araújo “na missão, atribuída à nova estrutura, de coordenar a resposta das várias unidades de saúde do SNS”.

“Foi aprovada a nomeação do conselho de gestão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Por proposta do diretor executivo, e após parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), o conselho de gestão será composto por Fátima Cristina Mira da Fonseca, Francisco Goiana Godinho da Silva, Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso, Rita Gonçalves Moreira e Vítor Jaime Pereira Alves”, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

A nova direção do SNS inicia funções “no primeiro dia útil do mês de dezembro”, tendo “o mandato (…) a duração de três anos" e podendo ser "renovável, até ao limite máximo de três renovações consecutivas, acompanhando o mandato do diretor executivo”.

Mais uma vez, o Governo sublinha que “com esta alteração orgânica, que marca um novo caminho nas mais de quatro décadas de história do Serviço Nacional de Saúde, pretende-se adaptar a capacidade de resposta às atuais necessidades, o que passa por assegurar um melhor funcionamento em rede e adaptar e otimizar a capacidade de resposta das várias instituições, traduzindo-se a nova dinâmica em mais e melhor acesso à saúde para todos os cidadãos, conforme compromisso assumido pelo XXIII Governo Constitucional”.

Os cinco membros do Conselho de Gestão da Direção Executiva do SNS, e tal como a SIC avançou no início desta semana, são Fátima Fonseca, Jaime Alves, Francisco Goiana, Filomena Cardoso e Rita Moreira.

Fátima Fonseca, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, foi vogal executiva com funções de diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Alto Minho entre 2018 e 2022 e médica na mesma ULS e em várias estruturas da Administração Regional de Saúde do Norte e Centro.

Francisco Goiana, médico, foi Programe Manager – Strategic Partnerships Policy na Google – Youtube EMEA (2021 a 2022), consultor da Organização Mundial de Saúde (2019 a 2022) e técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde (2015 a 2018).

Filomena Cardoso, enfermeira, integrou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João como enfermeira diretora entre 2016 e 2022, foi vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (2009 a 2011) e enfermeira diretora da Maternidade Júlio Dinis (1998 a 2007).

Rita Moreira, gestora, foi vogal executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto entre 2019 e 2022, vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (2016 a 2019) e assessora financeira do Centro Hospitalar do Porto (2012 a 2016).