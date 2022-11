Greve dos enfermeiros deixa jovem à espera de cirurgia há uma semana

A greve dos enfermeiros, que decorreu na semana passada, obrigou os hospitais a adiarem cirurgias programadas. No Hospital de São José, em Lisboa, há doentes à espera de cirurgia há mais de uma semana.

Ivan, de 23 anos, sofreu um acidente numa prova de motocross e está há oito dias à espera para ser operado na unidade de vértebra medular.

A operação esteve marcada na passada quinta-feira, mas foi adiada, porque os enfermeiros fizeram greve.

O Hospital de São José reagendou a operação para esta terça-feira, mas é no mesmo dia em que está marcada uma nova paralisação.

O hospital adiantou à SIC que a greve afetou a atividade programada. Todavia, garante que os serviços mínimos foram assegurados e que para situações urgentes as duas salas do bloco do serviço de urgência estiveram em funcionamento.

O ministro da Saúde diz que compreende as queixas dos utentes e acredita que o Serviço Nacional de Saúde vai saber dar resposta,

"Os casos mais urgentes não podem deixar de ser atendidos. Nos outros casos só me posso solidarizar, mas não posso negar o direito dos profissionais de fazerem greve", admitiu Manuel Pizarro.

Os enfermeiros voltam a parar esta terça-feira e quarta-feira, o que poderá afetar mais as consultas e cirurgias programadas.