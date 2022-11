Greve dos enfermeiros cancela dezenas de cirurgias em Lisboa e no Porto

Os enfermeiros começaram esta quinta-feira uma greve em todo o país e que durará até à próxima semana. Em Lisboa e no Porto, a paralisação tem afetado sobretudo os utentes com cirurgias marcadas.

Foi hoje às 8:00 que arrancou a greve que vai causar constrangimentos em várias unidades de saúde da capital, ao longo dos próximos dias. No Hospital de Santa Maria, o bloco central teve duas salas de cirurgia em funcionamento, à semelhança do que aconteceu em outros centros hospitalares da região.

José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses informa que “os blocos no [Hospital] São José estão nos mínimos” e no D. Estefânia “os blocos estão apenas a fazer os serviços de urgência”.

A paralisação levada a cabo por esta classe profissional incluirá duas datas e foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, de forma a pressionar o Governo a voltar à mesa das negociações.

A contagem dos pontos para progressão de carreira é uma das “exigências vitais”, assim como a valorização dos salários. Movidos por essas causas prometem juntar-se à greve da função pública que está marcada para esta sexta-feira.