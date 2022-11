Sindicatos dos enfermeiros "satisfeitos" após reunião no Ministério da Saúde

Os sindicatos dos enfermeiros voltaram esta quarta-feira ao Ministério da Saúde para negociar a progressão das carreiras. De lá saíram satisfeitos, mas sem recuar nos três dias de greve.

Estiveram reunidos com o secretários de Estado da Saúde de forma a verem cumpridas as exigências feitas. No final do encontro, na generalidade, mostraram-se satisfeitos com os resultados obtidos.

Pedro Costa, do Sindicato dos Enfermeiros, garantiu que o encontro foi positivo e deixou um sinal de esperança para o futuro.

“Saímos do Ministério com mais um avanço. Neste momento temos a certeza que vai ser aplicado a todos os enfermeiros a valorização. Os enfermeiros especialistas não vão perder a contagem dos pontos que detêm quando alteram a sua categoria”, informou o representante sindical.

Fernando Parreira, do Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, admitiu que “fez-se justiça aos contratos individuais de trabalho” e que, daqui em diante, os profissionais serão mais valorizados.

“No SNS há dois regimes: o contrato individual de trabalho e o regime em contrato em funções públicas e hoje fez-se justiça aos contratos individuais de trabalho. Todo o tempo de serviço que eles têm no SNS será contado, será valorizado e vão ter uma evolução na carreira”, explicitou.

Acrescentou que o documento, apesar de representar uma melhoria, não agrada totalmente.

“Não existe um acordo total em termos de pagamento”

Paralisação mantém-se

Já José Carlos Martins, em representação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, disse que mantém a sua posição e que a paralisação prevista para os dias 17, 22 e 23 de novembro se irá manter.