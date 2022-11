Os enfermeiros cumprem esta terça e quarta-feira mais dois dias de greve. Exigem o pagamento de retroativos a janeiro de 2018 e a igualdade de salários com os licenciados da Administração Pública. A paralisação faz-se sentir um pouco por todo o país, com hospitais a registarem 100% de adesão.

A adesão à greve dos enfermeiros estará acima dos 75%, e os serviços mais afetados são as cirurgias programadas e as consultas de enfermagem, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

A mesma entidade revela que a adesão no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, ronda os 77,5%, no hospital das Caldas da Rainha chega aos 94%, em Peniche aos 94% e em Alcobaça aos 100%.

Ainda em Lisboa, no Hospital de São José, a urgência está com 100% de adesão e o bloco operatório 95%. Neste centro hospitalar, apesar do elevado número de profissionais que aderiram à greve, os serviços mínimos asseguram as urgências, os cuidados intensivos e o bloco operatório.

O Sindicato pretende negociar com o Ministério de modo e reforça as exigências: “Pagamento dos retroativos, o contemplar de todas as situações de enfermeiros que entretanto, muitos deles com mais experiência, vão ficar para trás em termos de progressão”, afirma Isabel Barbosa, do SEP.

Na semana passada a paralisação contou com uma adesão de 60% e hoje o sindicato revela que mais de 75% dos profissionais aderiram à greve.