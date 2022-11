Governo extingue Direções Regionais de Agricultura no interior do país

O Governo decidiu extinguir as direções regionais de agricultura no interior do país.

Em Conselho de Ministros foi aprovada a transferência de serviços periféricos em nove áreas da administração pública para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Esta decisão está a merecer contestação por parte dos agricultores, que são agora obrigados a deslocarem-se aos serviços nas grandes cidades. Na região Norte, por exemplo, o serviço sai de Mirandela para o Porto.

As associações do setor consideram esta medida um retrocesso e lamentam não terem sido ouvidos neste processo.

O Executivo justifica que este processo de transferência de serviços, que deverá estar concluído até março de 2024, não prejudica a descentralização de competências para as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas.