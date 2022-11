O relato chocante da família de refugiados que fugiu do Médio Oriente para Portugal

É um relato que tem tanto de incrível como de chocante: a odisseia de uma família de refugiados, com quatro crianças, em fuga desde o Médio Oriente até conseguir chegar a Portugal.

Foram uma reportagem da SIC e apelos de várias associações que permitiram a sua retirada da Bielorrússia, onde corriam risco de vida.

A chegada ao aeroporto de Lisboa marca o fim do pesadelo para esta família.

Fugiram do Médio Oriente para a Bielorrúsia porque se converteram ao cristianismo. Deixaram familiares para trás e por isso ainda não podem dar a cara.

“Eu fiquei com dificuldades no meu trabalho, porque mudei de religião. Mudámos de uma cidade para outra cidade, muito mais pequena. Obrigaram-me a deixar o meu trabalho sem vencimento. Depois cancelaram a licença da loja do meu marido e não o deixaram trabalhar. Bateram na traseira do carro e deram dois estalos no meu marido”, conta a mulher.