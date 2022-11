Polícias denunciam: "Há esquadras onde está a chover" e outras sem papel higiénico

Uma centena de polícias manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa, em silêncio, para denunciar "os problemas estruturais e graves" da PSP e exigir ao Governo a resolução desses problemas.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) esperava cerca de mil manifestantes vindos de norte a sul do país, mas o total de polícias presentes rondou os 150, um número bem abaixo do que era expectável mas justificado pela chuva que se fez sentir e ao jogo de Portugal contra o Gana, a contar para o Mundial de futebol.

Entre as questões que levaram ao protesto em Lisboa constam os baixos salários, o envelhecimento do corpo policial, a pouca atratividade da profissão, a falta de efetivos, incapacidade operacional, saúde e pré-aposentação.

Com a subida da inflação, também na polícia se sofre com a perda de rendimento efetivo. A subida salarial para 2023, decidida pelo Governo, é tida como insuficiente.

“Se o Governo não der aqui um sinal claro de alteração do paradigma, do ponto de vista do que são os salários e das condições de trabalho os polícias, que já estão a pagar uma fatura severa vão ver transferidos esses constrangimentos para aquilo que são as populações”, disse Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.