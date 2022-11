Por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que hoje se assinala, a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou números a ter em conta. Desde o início do ano, a PSP deteve 802 pessoas e deram entrada 13.285 queixas pelo crime de violência doméstica, um aumento de 35% e 6,3% respetivamente e comparado com a média dos cinco anos anteriores.

Através do Twitter, o primeiro-ministro António Costa reitera que “o apelo ao fim do silêncio de quem sofre agressões e ao fim da indiferença dos que as detetem. E repito o apelo a toda a comunidade a que se indigne perante qualquer tipo de violência”.