Prisão preventiva para 31 dos 35 suspeitos de tráfico humano

Já são conhecidas as medidas de coação dos 35 suspeitos de pertencerem a uma alegada rede de tráfico humano na região do Alentejo, detidos há três dias. A decisão do juiz de instrução Carlos Alexandre foi anunciada esta tarde.

Dos 35 arguidos, 31 ficam em prisão preventiva. Oito desses ainda podem regressar a casa com pulseira eletrónica se estiverem reunidas as condições da prisão domiciliária. É o caso da solicitadora suspeita de criar empresas fantasma e de falsificar documentos.

O juiz Carlos Alexandre decidiu ainda que outros quatro arguidos, todos portugueses, vão aguardar o desenrolar do inquérito em liberdade com apresentações diárias às autoridades.