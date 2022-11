No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o Luís Marques Mendes comentou o futuro do primeiro-ministro, António Costa.

O comentador da SIC acredita que António Costa pode candidatar-se à Presidência da República em 2026.

"Acho que António Costa não vai disputar eleições legislativas. Segunda hipótese, que se falou muito, é ter um cargo europeu. Terceira hipótese é em 2026 ser candidato a Presidente da República", afirmou.