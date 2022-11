António Costa poderá ser pressionado, dentro do PS, para avançar com uma candidatura à Presidência da República. A convicção é do comentador da SIC, Luis Marques Mendes. Até agora, o primeiro-ministro tem rejeitado sempre a hipótese. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não faz comentários sobre quem lhe vai suceder.

Apesar de faltarem ainda três anos para as eleições Presidenciais, de vez em quando, surgem no debate político várias hipóteses para quem será o novo inquilino do Palácio de Belém. Desta vez é Luís Marques Mendes que avança uma possível “pressão” do PS para que Costa se candidate.

O exercício de Luís Marques Mendes – também ele apontado como eventual candidato presidencial já foi tentando outras vezes e António Costa negou-o sempre. No ano passado, numa entrevista à CNN, o primeiro-ministro disse que tinha a certeza que nunca exercerá o cargo porque a experiência indica que um bom primeiro-ministro nunca deu um bom Presidente da República.

No PS, as apostas pareciam estar mais viradas para Augusto Santos Silva, que, até agora, nunca disse que não a uma ida do Parlamento até Belém. Entre os hipotéticos candidatos à presidência, há quem vá mantendo um pé dentro e outro fora de água – como Gouveia e Melo – e os que se vão mantendo sempre à tona – como Passos Coelho.

Marcelo não quer comentar hipóteses. O atual Presidente tem as chaves do Palácio até março de 2026.