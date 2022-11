Atrasos de uma hora e comboios sobrelotados: CP e IP cumprem greve de 24 horas

A greve nos comboios afetou a vida de milhares de passageiros de Norte a Sul do país esta manhã e também deverá acontecer ao final do dia. A paralisação de 24 horas junta os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP), que exigem um subsídio para atenuar o aumento do custo de vida.

Em Lisboa, houve quem esperasse mais de uma hora e, mesmo assim, não tenha conseguido seguir viagem, porque as carruagem estavam sobrelotadas.