MAI apela aos autarcas para que invistam na defesa da floresta

O ministro da Administração Interna lembrou os autarcas que os incêndios se combatem no inverno e não no verão. José Luís Carneiro alertou que é preciso fazer o trabalho de casa com medidas de prevenção. O ministro participou esta manhã na cerimónia de aniversário da GNR da Guarda.

No dia de aniversário da GNR, o ministro da Administração Interna garantiu que a Unidade Especial de Proteção e Socorro a funcionar em Coimbra vai passar a ficar sediada na Guarda, no caminho daquilo que o Governo entende ser o desenvolvimento integrado e a promoção da coesão territorial.