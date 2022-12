Fraude fiscal em Portugal: metade dos arguidos libertados

Os sete dos 14 arguidos da Operação Almirante foram libertados e apenas cinco aceitaram prestar declarações em tribunal. Entre eles está a antiga apresentadora de televisão, Ana Lúcia Matos.

A antiga apresentadora Ana Lúcia Matos foi detida na terça-feira na herdade da Aroeira, na margem Sul, 24 horas depois de ter chegado do Dubai.

Presente ao juiz de instrução, Ana Lúcia Matos aceitou prestar declarações e negou qualquer envolvimento na alegada rede criminosa investigada por indício de fuga aos impostos, através de empresas fictícias.

É suspeita de movimentar uma conta bancária de uma empresa controlada pelo companheiro Max Cardoso, a Numbers Station, que durante dois anos terá ficado com 2 milhões de euros em IVA e IRC não pagos, revela o Jornal de Notícias.

Na conta pessoal do Instagram, a apresentadora de televisão não escondia a vida de luxo que tinha, entre Paris e o Dubai. Ana Lúcia Matos já foi presente a primeiro interrogatório judicial, após ter sido detida esta terça-feira, com mais 13 suspeitos, no âmbito de uma das maiores operações de combate à fraude fiscal na Europa de que há memória.