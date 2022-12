Manuel Pizarro admite que há melhor gestão de recursos no Norte

Numa entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, o ministro da Saúde considera que na região do Norte há uma melhor gestão de recursos de saúde. Manuel Pizarro aponta como exemplo o modelo de urgências metropolitanas únicas.

Este domingo, o ministro da Saúde admitiu que a eficiência na gestão de recursos no Norte é superior à de Lisboa e Vale do Tejo, porque há “experiências de cooperação” com mais de 20 anos.