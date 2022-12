Utentes com pulseira laranja esperam quase cinco horas nas urgências do Santa Maria

O Hospital Santa Maria está a receber ambulâncias que foram desviadas de outros hospitais da região da Grande Lisboa. O tempo de espera para os utentes considerados muito urgentes, com pulseira laranja é de cerca de quatro horas e 42 minutos, informa a repórter Carolina Reis.

Já os doentes com pulseira amarela, urgentes, até às 09:30, o tempo de espera é superior a 10 horas.

Apesar dos tempos de espera estarem acima do normal, a situação não é rara nesta altura do ano em que as pessoas recorrem amais aos serviços de urgência.

Com o inverno à porta, avizinham-se maiores constrangimentos nas urgências. O Governo prometeu contratualizar 700 vagas para os cuidados continuados com o setor social, para retirar doentes hospitalizados apenas à espera de alta social e libertar camas no internamento.