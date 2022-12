O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, fechou as urgências ao INEM até às 08:00 deste domingo, avança o jornal Público. Em causa estará o aumento da afluência às urgências em conjunto com a falta de profissionais para preencher as escalas de fim de semana.

O caso não é único. Há constrangimentos nas urgências de outros hospitais do país. O Hospital Santa Maria, por exemplo, está a receber ambulâncias que foram desviadas de outros hospitais da região da Grande Lisboa. Por essa razão, os doentes “urgentes” chegaram a esperar mais de cinco horas para serem atendidos este sábado.

Recorde-se que ainda esta semana, o ministro da Saúde afirmou que a situação das urgências no país é “crónica”.