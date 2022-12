Mais de 4 horas de espera no Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins

Mais de 60% dos utentes do Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins, em Sintra, não têm médico de família. Marcar uma consulta é um pesadelo para milhares de pessoas. Esta manhã, houve quem esperasse mais de 4 horas para ser atendido.

É o maior do país, com 43 mil inscritos, o Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins foi inaugurado no ano passado, porque o antigo não dava resposta à população da freguesia, mas os utentes dizem que a situação piorou.

Segundo a comissão, são 26 mil os utentes que não têm médico de família, mais de 60% dos inscritos. Seriam precisos mais 15 profissionais, além dos 10 existentes, para dar realmente resposta à população.

No final da semana passada, a comissão de utentes esteve em protesto à porta do Centro de Saúde. Foi entregue um abaixo assinado à direção, com mais 2.500 assinaturas, onde exigem mais médicos, enfermeiros e pessoal administrativo.