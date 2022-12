Ministro da Administração Interna anuncia investimento de 250 milhões na Proteção Civil

O ministro da Administração Interna anunciou um reforço de verbas da Proteção Civil para 2023. José Luis Carneiro diz que o próximo verão será pior do que o deste ano e, por isso, é preciso trabalhar desde já na prevenção.

José Luís Carneiro visitou esta segunda-feira dois concelhos do distrito de Coimbra. Visitou as obras do Centro Municipal de Proteção Civil e prometeu um investimento superior a 250 milhões de euros para o próximo ano.

O dinheiro vai servir para financiar instituições, mas também para a formação, aquisição de equipamentos individuais e de viaturas. O ministro quer ver trabalho feito até ao verão antes de chegarem os incêndios. Por isso decidiu passar pelo terreno para falar com os diversos agentes.

A comitiva passou também pela aldeia de Travessas, que tem um sistema de autoproteção: apenas com uma via de entrada e saída, a aldeia usa uma rede de aspersores para limitar ou atrasar o avanço das chamas. O ministro gostou da ideia e quer vê-la noutros locais do país.

José Luís Carneiro apelou ainda a que os proprietários colaborem e façam a limpeza dos seus terrenos antes da fase crítica dos incêndios rurais. Sublinha que é preciso que todos colaborem, porque o cenário de 2023 vai ser “ainda mais exigente” que o de 2022.