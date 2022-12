Cheias no Algarve causam prejuízos de centenas de milhares de euros

Numa questão de horas, ribeiras que estavam praticamente secas transbordaram ao ponto de inundar pomares e estradas rurais. As cheias que esta segunda-feira atingiram o Algarve deixaram um prejuízo de centenas de milhar de euros, tendo afetado 14 dos 16 concelhos da região.

As fortes chuvas tiveram um maior impacto na capital algarvia, Faro, com danos em estabelecimentos comerciais e viaturas.

Ainda a recuperar, os moradores e comerciantes da zona continuam preocupados. Para esta quarta-feira e quinta-feira estão previstas novas chuvadas.

Na semana passada as barragens algarvias estavam com cerca de 15% de volume útil. Espera-se que a precipitação desta semana ajude a aumentar, pelo menos, as reservas da barragem do Beliche.