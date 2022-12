O Hospital Santa Maria tem tido longos tempos de espera, uma vez que recebe doentes encaminhados de outros hospitais da Grande Lisboa. O diretor do serviço de urgência, João Gouveia, diz que o cenário pode vir a complicar e pede para as pessoas encontrarem alternativas às urgências.

"É preciso arranjar alternativas para as pessoas não virem diretamente para as urgências. As pessoas devem, sempre que possível, entrar em contacto com a Saúde24 (...) Os doentes não podem ser sempre encaminhados para a urgência".