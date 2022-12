No final do ano passado, o Parlamento aprovou o uso das bodycams e mais recentemente, no passado mês de novembro, o ministro José Luís Carneiro assegurou que a regulamentação do uso deste equipamento estaria "para breve". Foi isso mesmo que aconteceu esta quarta-feira em sede de Conselho de Ministros, além do reforço do financiamento para as habitações sociais dos polícias.

“Hoje há dois bons motivos para que as forças de segurança sintam reconhecido o seu esforço e trabalho na defesa dos valores constitucionais e do Estado de Direito”, declarou o ministro da Administração Interna (MAI).

O ministro referia-se à autorização de despesa para "permitir que aos serviços sociais da PSP reforçar a oferta de alojamento e residência” para jovens policiais terem “condições para ficarem condignamente instalados na AML (Área Metropolitana de Lisboa) quando iniciam a carreira” e ao uso de bodycams.