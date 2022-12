Especialistas recomendam aposta na prevenção e rastreios de doenças para SNS mais sustentável

Os autores do diagnóstico à sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde nacional, cuja recomendações serão hoje apresentadas, defendem uma maior aposta na prevenção da doença, investindo nos rastreios de base populacional e no diagnóstico precoce.

Além da aposta na prevenção, para "manter a população saudável o máximo de tempo possível da sua vida", os peritos recomendam igualmente um investimento nos cuidados de saúde domiciliários e na saúde digital associada a esses cuidados.

"Não só para libertar recursos dos hospitais, mas também porque o tratamento e a recuperação no 'habitat' natural é mais benéfico para os doentes", acrescentam, lembrando que existem soluções tecnológicas de produtos e de serviços de monitorização remota que deverão ser potencializadas e utilizadas nestes casos.

O trabalho, que será hoje apresentado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, reúne um conjunto de 43 recomendações com níveis de concordância acima de 75%, consensualizadas por um painel de 37 peritos de várias áreas da saúde.

Os especialistas apontam ainda para a necessidade de desenvolver e fortalecer a literacia das populações, promovendo estratégias de prevenção da doença.

"É necessária uma resposta robusta e transversal, só possível através de uma gestão integrada de recursos e de uma articulação entre os diversos setores (público, privado, social e cooperativo) que trabalham na área da Saúde", consideram.

O foco deverá ser "uma sociedade mais saudável e resiliente", defendem os peritos, lembrando que, atualmente, menos de 1% do orçamento da saúde é investido a impedir a doença. Isto "mostra que o sistema não está apto a dar resposta às tendências epidemiológicas atuais", insistem.

Campanhas que envolvem Saúde e Educação

O grupo de peritos, que envolveu especialistas como o antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, Maria do Céu Machado, que foi Alta Comissária para a Saúde e dirigiu o Infarmed entre 2017 e 2019, e o antigo diretor-geral da Saúde Constantino Sakellarides, entre outros, defende igualmente a promoção de campanhas intersetoriais - envolvendo Saúde e Educação - para promover a literacia do cidadão sobre os fatores de risco modificáveis.

"Numa perspetiva de médio e longo prazo, a literacia do cidadão sobre como promover a sua saúde e prevenir a doença, afigura-se como essencial para, não só melhorar a sua qualidade de vida, mas também para reduzir a necessidade de recurso aos serviços de saúde, libertando meios para as situações que não se conseguem evitar ou prevenir, nomeadamente as relacionadas com doenças crónicas", escrevem.

Aprofundar a dimensão local da prestação de cuidados de saúde, através da descentralização, e concretizar o Registo de Saúde Eletrónico (RSE) em todo o sistema de saúde são outras das recomendações.

Este sistema único de recolha, armazenamento e gestão da informação de saúde dos utentes permitiria aceder, em qualquer ponto do sistema de saúde, àquela informação e em tempo útil, aumentando a eficácia dos cuidados e evitando redundâncias como, por exemplo, a duplicação de exames.

"A proliferação de diferentes sistemas de gestão de informação sobre a saúde dos utentes sem que seja assegurada a sua interoperacionalidade gera muita ineficiência, desconforto para o utente, muito desperdício, com duplicação de exames e consultas e, por vezes, desconhecimento sobre informação essencial para a melhor prestação de cuidados em situações de urgência ou emergência", sublinham.

Cuidados de Saúde Primários com mais serviços

Os peritos sugerem ainda que se torne os Cuidados de Saúde Primários "mais resolutivos", dando-lhes maior capacidade de resposta e diversidade de serviços.

Outra das recomendações para um sistema de saúde mais sustentável e resiliente para pela aposta na promoção de saúde, com programas de exercício físico e de alimentação saudável, por exemplo, para permitir controlar fatores de risco e retardar ou evitar o aparecimento de doenças.

No domínio da Saúde Populacional, recomendam ainda que se mapeie as causas associadas à "fraca qualidade de vida da população com mais de 65 anos", identificando ações específicas para melhorar a qualidade de vida desta população, e que se regule atividades e práticas comerciais que afetam a saúde, como a publicidade e o fácil acesso a produtos nocivos como o tabaco ou o álcool.

Na área da sustentabilidade ambiental, os peritos recomendam uma redução da obsolescência dos equipamentos médicos hospitalares. Falam igualmente na redução de desperdício e na incorporação de mecanismos de contratualização, sejam estes incentivos ou obrigações, associados ao desempenho da sustentabilidade ambiental.