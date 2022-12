Greves dos professores: proposta do Governo "vai aumentar insegurança e precariedade"

“A proposta que esté em cima da mesa por parte do ministro vai aumentar a insegurança e a precariedade porque não estaremos dependentes de critérios de como é que foi a nossa formação, mas sim dos tais perfis o que, obviamente, permite muitos compadrios, permite excluir professores do município inteiro. Vamos ter novamente à questão da falta de orçamento por parte das Câmaras para garantir contratações”, refere Renata Cambra, delegada sindical do S.T.O.P.

No centro das reivindicações está a contratação e gestão de professores. Nas negociações entre Ministério da Educação e Sindicatos está em cima da mesa a transferência de competências para as autarquias , o que para o S.T.O.P., além de não ser solução, traz novos problemas.

Quase vinte agentes da autoridade estiveram no local , onde muitos alunos e encarregados de educação se juntaram aos professores nas reivindicações no primeiro dia de greve, que ainda não tem um fim anunciado.

Nenhuma escola abriu e na EB 2,3, o primeiro dia de greve começou com a polícia a serrar um cadeado que fechava a entrada principal, porém, a organização do protesto recusa responsabilidades.

Efeitos da greve nas escolas do Porto

Nem a chuva afastou as docentes que protestaram à porta da escola básica do Godinho, em Matosinhos, por uma escola pública “de qualidade”.

“Estamos em greve pelo nosso futuro, pela nossa educação, por um concurso justo, transparente e com igualdade”, diz Sónia Rodrigues, professora.

A gota de água foi precisamente a questão relacionada com o novo modelo de contratação de docentes. Em causa está a transformação dos concursos nacionais em listas municipais.

Decisão vista com “perigosíssima” por André Pestana, coordenador nacional do S.TO.P..

“Deixava-se a graduação profissional que, bem ou mal, é algo objetivo para vermos a colocação dos professores e começaria a ser por critérios, por perfis que todos entendem que são critérios altamente subjetivos e que permitem cunhas e favorecimentos”, explica ainda André Pestana.

A Associação de Pais da instituição de ensino apoia as reivindicações dos docentes e vinca que “já está mais do que provado que as autarquias não têm capacidade e não têm o perfil correto para gerir as escolas”.

O STOP, que representa 1300 professores, não consegue dizer quantos professores aderiram a este primeiro dia de protesto, mas fala em várias escolas encerradas por todo o país.