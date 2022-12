Odivelas e Loures ainda sem avaliação dos prejuízos causados pelas cheias

Nos concelhos de Loures e Odivelas a avaliação dos prejuízos causados pelas cheias ainda não foram feitos.

A população queixa-se da demora na ajuda e nas ruas há ainda carros por rebocar nos locais onde as cheias os imobilizaram.

A Proteção Civil diz que tem mobilizado os meios possíveis com prioridade para zonas onde as pessoas tiveram de deixar as casas, há 14 que tiveram de ser realojadas.

A Estrada Nacional 8, que serve concelhos como Odivelas, Loures e Lisboa já está transitável, mas ainda faltam dias para que cenários de estaleiro dê lugar a obra concluída.

Esta sexta-feira a situação está mais calma, mas a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou durante a noite em Portugal continental 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria das quais na cidade de Lisboa.

"Avultados prejuízos" na Póvoa de Santo Adrião

O presidente da Junta de Freguesia de Olival Basto/Póvoa de Santo Adrião, Rogério Breia, disse na quinta-feira que as inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram a Grande Lisboa no final da tarde de quarta-feira e madrugada de quinta-feira provocaram "avultados prejuízos" na zona.

A força das águas arrastou cerca de 50 carros, alguns dos quais ainda permanecem no meio das estradas, bem como caixotes de lixo e detritos vários.

Um dos danos mais significativos registou-se na esquadra de trânsito da PSP, que foi inundada e o seu interior destruído, incluindo material informático e até as roupas dos agentes.

Rogério Breia adiantou que, face à destruição, a esquadra deveria ficar inoperacional durante algum tempo, o que lamentou.

Esquadra da PSP na Póvoa de Santo Adrião operacional mas sem atendimento público

A esquadra de trânsito da PSP na Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas, está operacional, mas encerrada temporariamente para atendimento público na sequência das inundações que sofreu na noite de quarta para quinta-feira, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que devido às condições meteorológicas que se fizeram sentir na noite de quarta para quinta-feira a Esquadra de Trânsito de Loures, na Póvoa de Santo Adrião, "ficou inundada, condicionando desta forma o seu normal funcionamento".

A PSP salienta que a esquadra "esteve sempre operacional, encerrando apenas o atendimento ao público".