Urgência pediátrica do hospital de Setúbal reabre na segunda-feira

A urgência pediátrica do Hospital São Bernardo, em Setúbal vai reabrir na próxima segunda-feira. A garantia foi dada hoje na reunião entre o conselho de administração do hospital e a Câmara Municipal de Setúbal.

A urgência pediátrica está há três dias de portas fechadas devido à falta de médicos para cumprir as escalas. A autarquia de Setúbal, em conjunto com as de Sesimbra e de Palmela, pediram medidas urgentes ao Governo e uma oportunidade para poderem discutir os problemas do hospital.

Da parte da administração, ficou a intenção de haver mais contratações no próximo ano.

O encerramento da urgência pediátrica de Setúbal acontece numa altura em que os hospitais de região de Lisboa e Vale do Tejo estão sob pressão e com uma resposta limitada aos utentes.